Главный синоптик Петербурга раскрыл, дойдет ли «московская стихия» до города

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в Северную столицу приходит сухая погода, а дожди заканчиваются. По словам руководителя петербургского гидрометцентра, «московская стихия» также обойдет город на Неве стороной, сообщает газета «Петербургский дневник».

Колесов отметил, что в пятницу, 21 июня, в ряде районов города еще могут местами пройти небольшие дожди. Однако, по словам эксперта, даже эти осадки «могут обойти стороной» Петербург и показаться лишь на западе Ленинградской области.

«На выходных нас ждут сухие спокойные дни», — анонсировал глава гидрометцентра Петербурга.

Накануне Москву накрыл мегаливень и смерч. Из-за ненастных условий в столице действовал «оранжевый» уровень погодной опасности. Количество пострадавших во время урагана в столице возросло до 28 человек, среди них есть дети.