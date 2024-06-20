Количество пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 28 человек

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«112»: от урагана «Эдгар» в Москве пострадало 28 человек

Количество пострадавших во время урагана «Эдгар» в Москве возросло до 28 человек, среди них есть дети, сообщает « 112 ».

Среди травмированных 4 ребенка. Госпитализация понадобилась 24 пострадавшим, у некоторых отмечаются серьезные повреждения.

Также, помимо пострадавших, есть и погибшие. На одного мужчину упали строительные леса, а на другого рухнуло дерево.

Ураган «Эдгар» накрыл столицу в четверг. Он повалил деревья, конструкции, сорвал кровли с нескольких зданий. Непогода продлится до конца суток, москвичей призвали к бдительности.