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Число погибших из-за непогоды в Москве выросло до двух

Ураган накрыл Москву, из-за непогоды погибло уже двое человек. В центре столицы мужчина погиб из-за падения строительных лесов, сообщает РИА Новости .

Ранее ураган унес жизнь еще одного жителя столицы. Мужчину придавило рухнувшим деревом около парка «Дубки», он скончался до приезда медиков.

По данным ТАСС, всего в результате урагана пострадало 10 человек в разных районах Москвы.

Из-за непогоды в столице закрыты парки, а жителей призывают не выходить на улицу. Штормовые порывы ветра могут достигать 25 м/с.