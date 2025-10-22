Главный редактор RT прошла первый курс химиотерапии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила о начале лечения от рака молочной железы, пройдя первый курс химиотерапии в муниципальной больнице по полису ОМС.

По словам главного редактора RT, диагноз был поставлен 1 сентября после обследования по поводу предполагаемой межреберной невралгии.

Она связывает стремительное развитие заболевания с тяжелым стрессом, пережитым во время 40-дневной комы своего покойного супруга Тиграна Кеосаяна. Симоньян уточнила, что болезнь была обнаружена на 1-2 стадии, отрицая слухи о стоимости лечения в 8 миллионов рублей.

Журналистка выразила философское отношение к болезни и возможной потере волос, отметив, что больше переживает о геополитических событиях, чем о внешних изменениях.

«У меня не 3 стадия, а 1-2, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли», — отметила Симоньян.

Лечение продолжается по государственной программе без конкретных прогнозов о количестве предстоящих курсов терапии.