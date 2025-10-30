Главный раввин России не согласился с муфтием Чечни о «врагах Аллаха»

Главный раввин России Берл Лазар выразил несогласие с высказыванием муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева о том, что иудеи являются «врагами Аллаха». Муфтий высказал свою позицию на ток-шоу «Чеченская история», сообщает РБК .

Лазар считает, что такие слова оскорбляют не только евреев, но и их веру.

«Но по существу они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет», — сказал раввин.

По мнению Лазара, высказывания муфтия не соответствуют официальной позиции мусульманской общины, которая поддерживает идею межконфессионального мира.

Он подчеркнул, что несмотря на место происхождения, будь то арабский мир или Европа, всегда «найдутся специалисты по Востоку, которые распространяют дезинформацию».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.