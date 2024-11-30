Главный Дед Мороз России насобирал дорожных штрафов на 24,5 тыс рублей

Перед Новым годом главный Дед Мороз России насобирал штрафов за нарушение ПДД на 24,5 тысячи рублей. При этом часть из них главный волшебник страны уже погасил, сообщает SHOT .

В свободное от новогодних забот время 47-летний актер Андрей Балин разъезжает по дорогам Вологодской области на трех своих иномарках: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35.

Всего за год главный Дед Мороз страны накопил штрафов на на 24,5 тысячи рублей. При этом большинство из них за превышение скорости до 40 и 60 км/ч. Часть дорожных штрафов Балин уже оплатил.

Личность главного Деда Мороза России раскрыли в 2014 году. Им оказался актер и уроженец Великого Устюга Андрей Балин. Мужчина устроился в «Дом Деда Мороза» в возрасте 22 лет, после завершения колледжа по специальности «зоотехник».

Ранее стало известно, что известный комик и креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов около 800 раз был оштрафован за нарушение ПДД за последние 6 лет.