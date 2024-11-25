800 штрафов на 800 тысяч: Гарик Харламов собрал штрафы за нарушение ПДД

Комика Гарика Харламова за 6 лет почти 800 раз оштрафовали за нарушение ПДД

Актер, комик и креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов за последние 6 лет около 800 раз был оштрафован за нарушение правил дорожного движения, сообщает «Постньюс» .

В марте он купил новый Dongfeng M-Hero и за 9 месяцев уже успел набрать на нем 156 штрафов, пять из которых пока не оплатил.

На предыдущем автомобиле Porsche Cayenne S актер нарушил правила 618 раз за 5 лет владения.

Всего с декабря 2018 года по ноябрь 2024 года Харламова оштрафовали 774 раза на общую сумму в 838 тысяч рублей.

Чаще всего — 617 раз — Харламов превышал скорость, 45 раз его оштрафовали за неуплату парковки и 21 раз — за несоблюдение разметки и требований знаков на дороге.

В свою очередь рэпер Птаха пробил отметку в 200 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а экс-капитан сборной России по футболу Георгий Джикия успел накопить свыше 2 тысяч штрафов за 3 года.