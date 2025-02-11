Куратор и эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова заявила, что мошенники не могут взломать личный профиль пользователя на сайте «Госуслуг», но человек может сам сообщить код из СМС и подвергнуть свои данные опасности.

«Минцифры создали достаточно сильный контур, сейчас они анонсируют, что будет еще дополнительный уровень защиты с помощью биометрических данных. Поэтому однозначно — без помощи самого владельца аккаунта взломать „Госуслуги“ никто не сможет», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в целом на портале можно сохранять скриншоты личных данных, они отлично защищены, главное — не сообщать мошенникам код для входа в личный кабинет.

Ранее сообщалось о новом виде мошенничества в России: злоумышленники рассылают пользователям фейковые повестки от ФСБ и используют для обмана дополненную реальность.