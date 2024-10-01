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Главархив Москвы рассказал про самые интересные аудиозаписи на грампластинках

В Международный день музыки столичный Главархив рассказал про свои самые интересные аудиозаписи, записанные на грампластинках, сообщается на сайте мэра Москвы.

Главархив владеет более 8 тыс. грампластинок за 1930–1980-е годы. На них записаны музыкальные композиции различных жанров: от классических произведений до хитов зарубежной эстрады.

Особую ценность представляют грампластинки с известными музыкальными композициями. Например, с записью Федора Шаляпина «Вдоль по Питерской», а также с другими песнями, среди которых «Солдатский вальс» Леонида Утесова, «Свадьба» Муслима Магомаева и т. д.

Кроме того, в Главархиве хранятся записи выступлений выдающихся личностей и делегатов. В основном грампластинки поступают от организаций и частных лиц. Всего в Главархиве свыше 13 тыс. звукозаписей за 1930–2000-е годы.

Для знакомства с грампластинками гостей ждут в читальном зале Главархива Москвы.

Ранее в Главархиве Москвы представили фотографии бойцов с Калининского фронта ВОВ. Проект «Неизвестный герой» был дополнен коллекцией из более 130 снимков.