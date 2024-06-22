Фотографии бойцов с Калининского фронта ВОВ представили в Главархиве Москвы

Главархив Москвы ко Дню памяти и скорби дополнил проект «Неизвестный герой» коллекцией из более 130 фотографий бойцов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фотопроект существует уже два года, экспозицию из 350 снимков можно можно посмотреть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1941–1945 годы».

«Проект „Неизвестный герой“ направлен на установление личностей героев войны: рядовых, красноармейцев, офицеров, танкистов, артиллеристов и всех тех, кто защищал нашу Родину. В фондах Главархива хранится большое число безымянных фотографий, и совместно с москвичами мы ищем имена тех, кто на них запечатлен», — пояснил начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Автором фотографий, которые пополнили экспозицию, стал Борис Игнатович. С 1941 года он работал военным корреспондентом газеты «Боевое знамя» и сделал снимки в 1942–1943 годах на Калининском фронте. Вместе с этим он запечатлел быт фронтовых будней в ряде хрональных фотозарисовок, а также сделал множество групповых и личных портретов бойцов.

Личности некоторых из них остались неизвестными, однако с начала акции благодаря гражданам удалось установить имена 5 бойцов: майора Федора Овдиенко, награжденного орденом Красной Звезды; инспектора по авиации капитана Анатолия Макушина; заместителя командира стрелкового полка капитана Федора Мица; санитарного инструктора старшего сержанта Ирины (Ираиды) Неумывахиной и лейтенанта Федора Черных.