Трамп охарактеризовал Путина как жесткого, но приятного человека

Во время беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп упомянул, что Путин смог перехитрить многих американских президентов, включая Барака Обаму и Джо Байдена, но не его самого. Несмотря на то, что разговоры с российским президентом всегда проходят в доброжелательной атмосфере, это никак не влияет на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной.

Трамп рассказал, что регулярно обсуждает с Путиным вопрос прекращения конфликта. По его словам, после каждой такой беседы у него остаются положительные впечатления, однако ночью снова происходят обстрелы.

«Я говорю жене: „Поговорил сегодня с Владимиром, отлично побеседовали“. Она отвечает: „Правда? А только что снова ударили…“» — рассказал Трамп.

Со временем Трамп понял, что одних разговоров недостаточно, так как важны конкретные шаги и достижения. Он надеется на понимание со стороны Путина и отметил, что считает Россию мощной страной.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина должны заключить сделку по урегулированию конфликта в течение 50 дней. В противном случае США введут в отношении Москвы и ее торговых партнеров вторичные санкции.