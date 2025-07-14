93 педагога в Подмосковье получат выплату за подготовку 2 и более стобалльников

В Московской области для учителей, подготовивших двух и более стобалльников, предусмотрено денежное поощрение. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это адресная мера поддержки для педагогов, чьи ученики показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Подготовить стобалльника — это огромный труд, требующий терпения. Мы понимаем как много сил, энергии, а порой и личного времени отдают учителя, чтобы их выпускники достигли таких высот. Поэтому в Подмосковье для педагогов, подготовивших двух и более стобалльников, предусмотрено денежное поощрение в размере 150 тыс. рублей. В этом году эту выплату получат 93 педагога», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Помимо этого, у наших школьников есть дополнительный стимул, чтобы хорошо учиться. В этом году 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам. Среди них — двое ребят, набравших 300 баллов, и 29 человек с результатом в 200 баллов. Такие достижения — это не только их личный успех, но и доказательство высокого уровня образования в Московской области. И мы, конечно, поддерживаем этих талантливых ребят: каждый из них получит выплату в 100 тыс. рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

«В Подмосковье созданы все условия для качественного обучения: современные школы, сильные педагоги, передовые программы. Мы вкладываем в образование серьёзные ресурсы — и видим, что эти инвестиции дают блестящие результаты. В этом году порядка 7,5 тысяч выпускников окончили школу с отличием. Из них 4,2 тысяч человек — с золотой медалью и порядка 3,2 тысячи — с серебряной. Эти победы доказывают, что Подмосковье — это регион, где растут будущие учёные, инженеры, творцы, лидеры. И мы будем продолжать делать все, чтобы наши дети получали образование самого высокого уровня», — добавил спикер Мособлдумы.

Дополнительные выплаты

Учителям, подготовившим двух и более стобалльников:

150 тыс. рублей.

Выпускникам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ по двум и более предметам:

100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.