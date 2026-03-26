Глава Жуковского доложил Воробьеву о переселении из аварийного жилья в округе

Глава Жуковского Андроник Пак доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву о реализации программы по переселению из аварийного жилья в городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор провел рабочую встречу с главой муниципалитета, в ходе которой обсудили реализацию программ по строительству и капремонту соцобъектов, благоустройству, а также модернизацию системы ЖКХ и расселение аварийного жилья.

Пак рассказал, что в 2025 году был сдан в эксплуатацию дом под расселение на улице Гагарина. В новые квартиры переехали 236 человек, еще 156 выбрали сертификат.

«Также запланировали строительство еще одно дома на ул. Серова, куда переселим более 560 человек», — заключил глава Жуковского.

