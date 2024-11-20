Глава Суджанского района Курской области Богачев объявил об отставке

Глава Суджанского района Курской области Алексей Богачев сообщил жителям района о своем официальном увольнении. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале , уточнив, что пришел к решению покинуть пост после общения с губернатором Алексеем Смирновым.

«После размышлений и разговора с губернатором решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон», — написал Богачев.

Богачев подчеркнул, что в настоящее время все органы власти работают в условиях чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции, но при этом все решения все равно должны приниматься только на благо жителей Курской области. Он пожелал губернатору Смирнову успехов в работе, а также напомнил всем, что его команда тоже заслуживает уважения.

«Моя команда, с которой мы работали бок о бок длительный срок, тоже заслуживает уважения. Эти люди ежедневно сталкивались с огромным количеством задач, часто рискуя своей безопасностью, а зачастую и жизнью, ради помощи другим», — рассказал Богачев.

Экс-глава Суджанского района Курской области пообещал гражданам, что останется жить в регионе и готов оказывать всем необходимую и посильную для него помощь.

Ранее сообщалось, что Смирнов уволил Богачева по итогам собрания с местными жителями. Оказалось, что граждане недовольны работой главы района, который игнорировал их проблемы.