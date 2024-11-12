Mash: главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев с августа 2024 года игнорировал местных жителей, за что поплатился своей должностью на общем собрании жильцов района и чиновников, сообщает Mash .

Вынужденные переселенцы несколько месяцев задают местным властям вопросы о том, как им теперь жить и какие меры социальной поддержки могут получить. Но Богачев с 6 августа 2024 года ни разу не нашел времени, чтобы ответить гражданам на все вышеперечисленные вопросы.

В прошедшие выходные в Курске на Красной площади люди снова собрались и стали требовать ответов. 12 ноября общее собрание все-таки состоялось, и первым принятым решением стало увольнение Богачева.

По данным Mash, причиной увольнения стало молчание и нежелание работать с людьми. Официальной информации об отставке Богачева на момент публикации заметки нет.