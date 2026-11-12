Мособлводоканал представил систему контроля стоков с искусственным интеллектом

Мособлводоканал на выставке UtiliCon 2026 представил систему выявления промышленных загрязнений с помощью нейросетей. Выставка проходит с 10 по 13 ноября в «Крокус Экспо», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На третьей Международной выставке UtiliCon 2026 генеральный директор Мособлводоканала Владимир Векленко рассказал о цифровизации водоотведения. Подмосковье представила команда министерства ЖКХ региона во главе с министром Кириллом Григорьевым.

Искусственный интеллект анализирует данные о составе стоков и фиксирует в коллекторах нефтепродукты, животные жиры, соединения алюминия, цинка и тяжелых металлов. По результатам лабораторных исследований система определяет потенциальные предприятия-нарушители.

«В прошлом году мы внедрили систему контроля сброса стоков в централизованную систему водоотведения посредством искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять предприятия, сбрасывающие стоки с превышением допустимых нормативов», — сказал Кирилл Григорьев.

Министр пояснил, что дополнительную плату за нарушения направляют на модернизацию очистных сооружений и ремонт инфраструктуры. В 2026 году предприятиям начислили 246 млн рублей за сверхнормативный сброс опасных соединений. Снижение концентрации загрязнений позволяет уменьшить ежемесячные платежи и стимулирует бизнес инвестировать в локальные очистные станции.

Мособлводоканал обслуживает 6 124 абонента — юридических лица. Для 98% плату за водоотведение рассчитывают автоматически с применением повышающих коэффициентов 0,5 или 2. Остальным 2% начисляют по декларации или результатам анализов, для чего ежегодно проводят 770 выездов.

Выставка проходит с 10 по 13 ноября в московском выставочном центре «Крокус Экспо» в рамках проекта «МЕГАПОЛИС ЭКСПО». Инновации представляют управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, девелоперы, архитекторы и городские службы. Помимо экспертных практикумов, участники смогли протестировать новинки ЖКХ на стендах.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.