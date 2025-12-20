Глава армянской диаспоры Тюмени Абрам Овеян поздравил сотрудников органов госбезопасности

Меценат, заслуженный строитель РФ и глава союза армян России Тюменской области Абрам Овеян поздравил сотрудников и ветеранов органов госбезопасности с их профессиональным праздником, сообщает СМИ2 .

Он особо отметил роль ФСБ, ФСО, СВР и иных силовых структур в обеспечении стабильности, являющейся основой для мирной жизни и развития всех народов многонациональной страны.

«От всей души и с глубоким уважением поздравляю сотрудников и ветеранов органов безопасности России и, в частности, наших территориальных подразделений в Тюменской области с профессиональным праздником», — сказал Овеян.

Как уточнил меценат, служба сотрудников органов госбезопасности не имеет цены, так как ее результат — возможность для миллионов граждан спокойно жить, растить детей, трудиться и сохранять традиции. Силовики занимаются внутренней безопасностью России, обеспечивают межнациональный мир внутри страны, защищают конституционный строй и территориальную целостность.

По словам Овеяна, также сотрудники органов госбезопасности обеспечивают безопасность каждого гражданина РФ, общества и государства от любых угроз, в том числе и внешних.

Он добавил, что стабильность и уверенность в будущем, которые обеспечивают силовики, создают фундамент для развития культуры, экономики и укрепления дружественных отношений между всеми народами РФ, а также между страной и зарубежными государствами, включая стратегического партнера — Армению.

«Союз армян России, и в Тюмени в частности, как часть российского общества, высоко ценит вклад органов безопасности во всеобщую стабильность. Мы хорошо знаем цену миру и гордимся, что можем вносить свой вклад в развитие сильной и единой страны, под надежной защитой ее верных сынов и дочерей в погонах», — уточнил заслуженный строитель РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.