Глава Серпухова посетил село Липицы для осмотра здания центрального сельского ДК

Здание 1982 года постройки площадью 3300 кв. м многофонкциональное — вмещает также спортивный центр «Надежда», библиотеку. В следующем году в доме культуры запланирован ремонт в рамках региональной программы «Сельский дом культуры».

Планируется обновить входную группу, гардеробную, фойе второго этажа, кабинеты для занятий творчеством. Но вначале необходимо обновить систему отопления. Реализация продумается детально. Липицкий ЦСДК востребован у жителей. Здесь функционирует 14 клубных формирований, в которых занимается 240 воспитанников. На протяжении многих лет на базе дома культуры проводятся региональные конкурсы по вокалу и хореографии, а также мероприятия всероссийского уровня.

В спортивном центре «Надежда» в прошлом году проведено обновление.

«Сейчас помещение не эксплуатируется, ведутся проектные работы по установке пожарной сигнализации. Посетил и Липицкую школу им. Евгения Тарасова, где в сентябре стартует капитальный ремонт. — отметил Алексей Шимко.