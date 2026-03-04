сегодня в 21:51

Глава Серебряных прудов отправлен за решетку по делу о коррупции

Московский Тверской районный суд принял решение об аресте руководителя муниципального образования Серебряные пруды Олега Павлихина. Он будет находиться в следственном изоляторе почти два месяца, об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции .

Судебное заседание состоялось 4 марта. Павлихину предстоит оставаться под стражей до начала мая 2026 года.

Чиновнику предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях. Следствие считает, что он брал взятки вместе с сообщниками.

По версии обвинения, Павлихин действовал в составе организованной преступной группы. Размер полученных им взяток следователи оценивают как крупный и особо крупный.

Ранее сообщалось, что также суд арестовал заместителя главы Серебряных прудов Виталия Федонина. Он также проведет в СИЗО ближайшие два месяца.

