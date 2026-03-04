Заместителя главы Серебряных прудов Федонина отправили за решетку

сегодня в 20:16

Московский суд принял решение об аресте высокопоставленного чиновника из Подмосковья Виталия Федонина, который занимал должность заместителя руководителя муниципального округа Серебряные пруды, об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции .

Тверской районный суд Москвы вынес постановление о помещении обвиняемого в следственный изолятор. Мера пресечения будет действовать до начала мая 2026 года.

Чиновнику предъявлены обвинения коррупционного характера. По версии следствия, Федонин получал незаконное вознаграждение особо крупных размеров.

Расследование установило, что преступление совершалось не в одиночку. Обвиняемый действовал в рамках организованной преступной группы. Расследование уголовного дела продолжается.

