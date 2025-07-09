Глава Щелкова с участником СВО осмотрели обновленный ДК «Заречный» в округе

Дом культуры «Заречный», работающий в Щелково с 1987 года, обрел новую жизнь после масштабного обновления. В рамках обхода городской территории глава муниципалитета Андрей Булгаков совместно с участником СВО Иваном Попиком осмотрели отремонтированные помещения учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ДК был выполнен целый комплекс работ: отремонтировано крыльцо главного входа, обновлены оконные откосы, установлена новая световая вывеска, заменены витражи. Существенные изменения произошли внутри: обновлен хореографический зал, отремонтирован кабинет для занятий вокалом. Также внедрены системы видеонаблюдения и вызова персонала — для удобства и безопасности людей с ограниченными возможностями.

Дом культуры «Заречный» — важное пространство для жителей Щёлково всех возрастов. Здесь проходят занятия по хореографии, вокалу, театру, робототехнике, иностранным языкам и прикладному творчеству. Также реализуется проект «Активное долголетие»: от мастер-классов до дыхательной гимнастики для старшего поколения.

Обновлённая инфраструктура стала новым импульсом для развития творческого потенциала горожан. Записаться на занятия можно через электронную систему dk.mosreg или приложение «МОё».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.