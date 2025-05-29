Глава Щелкова обсудил с жителями мкр Чкаловский вопрос прохода возле школы № 11

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков совместно с участником СВО Александром Ткаченко и жителями провел встречу на Чкаловских озерах: посмотрели итог благоустройства точки притяжения, разобрали проблемный вопрос прохода около школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Александр награжден Орденом Мужества и по возвращении из зоны боевых действий вышел на работу в «Службу содержания и благоустройства», где теперь занимается важным направлением — ливневыми канализациями.

Участники встречи прошли по «Тропе первых» — это пешеходная дорожка над гладью озера протяженностью полкилометра. Лежаки здесь в солнечные дни активно пользуются спросом. По просьбам рыбаков в водоем будет организован запуск мальков.

Главной темой обсуждения стал вопрос с проходом у школы № 11.

«Многим ученикам и жителям ближе пройти в другую часть микрорайона за зданием — по обрыву, не используя комфортные благоустроенные дорожки. Обсуждали варианты решения долго, но лично для меня безопасность детей в приоритете. В связи с этим было принято решение перекрывать данный натоптанный путь по краю обрыва, передвинуть проход в школу для ребят поближе, а также сделать освещение и камеры видеонаблюдения. Да, это увеличит время передвижения, но безопасность — особенно детей — важнее», — заключил Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.