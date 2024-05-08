Глава Роскосмоса призвал верить словам Маска о бывшей цивилизации на Марсе

«Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — сказал Борисов в кулуарах Большого Кремлевского дворца, отвечая на вопрос о возможности нахождения на Марсе следов ушедших цивилизации, который поднял Маск.

Маск 7 мая выступил на конференции в Лос-Анджелесе.

Он заявил, что человечество может найти то, что оставили после себя «давно ушедшие инопланетные цивилизации».