Глава Роскосмоса призвал верить словам Маска о бывшей цивилизации на Марсе
Глава Роскосмоса Борисов считает достоверными слова Маска о цивилизации на Марсе
Глава Роскосмоса Юрий Борисов считает достоверными слова американского предпринимателя Илона Маска о следах цивилизации на Марсе, пишет ТАСС.
«Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — сказал Борисов в кулуарах Большого Кремлевского дворца, отвечая на вопрос о возможности нахождения на Марсе следов ушедших цивилизации, который поднял Маск.
Маск 7 мая выступил на конференции в Лос-Анджелесе.
Он заявил, что человечество может найти то, что оставили после себя «давно ушедшие инопланетные цивилизации».