Глава Раменского округа встретился с жителями пострадавших от атаки БПЛА домов

11 марта в результате атаки БПЛА в Раменском округе пострадала конструкция многоэтажного дома, находящегося по адресу: Северное шоссе, дом 6. Были повреждены верхние этажи, сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече совместно с представителями администрации Раменского округа жителям разъяснили порядок взаимодействия по всем последующим восстановительным работам.

«Для удобства связи будет создан специальный чат, где я буду присутствовать и отслеживать потребности. Это позволит нам оперативно реагировать на любые запросы и проблемы», — написал глава Раменского округа в социальных сетях.

Кроме того, Эдуард Владимирович сообщил о том, что подобные встречи будут проводиться еженедельно. Он поблагодарил от лица жителей и администрации Раменского округа все службы, которые в неожиданной сложной ситуации действовали оперативно.

Утром 11 марта ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. В результате погибли три человека. Они были сотрудниками «Мираторга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверо пострадавших остаются в больнице Видного после атаки БПЛА.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — отметил Воробьев.