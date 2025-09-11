Глава Раменского Эдуард Малышев посетил дом культуры «Лель»

В рамках рабочей поездки в ТУ «Юго-Западное» глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев посетил дом культуры «Лель». Здесь проделана большая работа по реконструкции спортивного зала — обновили полы, стены и потолки, отремонтировали зрительный балкон, оборудовали новые душевые и туалетные комнаты, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«На ближайшей территории нет большого спортивного зала. Поэтому работа проведена важная. До ремонта не было ни полноценных раздевалок, ни санузлов. В рамках проекта убрали старое деревянное покрытие зала, заменили инженерные сети, отремонтировали подсобные помещения. Но главное сделали новую входную группу и санузлы, что очень и очень важно. От жителей мы получает положительные отклики и благодарности», — отметил заместитель главы Раменского муниципального округа Александр Никитин.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев отметил, что теперь в ДК «Лель» созданы комфортные условия для спортсменов. Здесь работают несколько секций — порядка 50 человек занимаются боксом и более 25 — футболом.

Для развития спортивных дисциплин зал оснастили современным боксерским оборудованием. На сегодняшний день дом культуры «Лель», который функционирует с 1988 года, соответствует всем современным стандартам и является площадкой для проведения культурного и спортивного досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.