Глава Одинцовского округа проверил ремонт подъездов дома № 48 в пос Гарь-Покровское

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил качество ремонта подъездов в доме № 48 поселка Гарь-Покровское. Панельный пятиэтажный дом был построен в 1992 году, в нем насчитывается 74 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По программе губернатора здесь в 2024 году привели в порядок все пять подъездов: заменили входные и тамбурные двери на металлические, вместо деревянных окон установили блоки из ПВХ, окрасили стены и потолки, заменили светильники, почтовые ящики и покрытие поручней на лестницах. Также в доме отремонтировали кровлю.

«В 2024 году в Гарь-Покровском провели работы в 7 домах, отремонтировали 19 подъездов. В доме № 48 освежили 5 подъездов, ремонт проходил с 16 октября по 26 декабря. Обсудили с жителями качество выполненных работ. В целом жители качеством довольны, но есть нюансы, которые нужно доработать. Например, козырьки над входами установлены без уклона, и нет организованного водоотвода. А в местах примыкания плитки к асфальту образовались ямы, где скапливается вода. Все эти вопросы поручил устранить управляющей компании до майских праздников», — отметил Андрей Иванов.

Также глава Одинцовского округа заслушал доклад представителей Фонда капитального ремонта Московской области по планируемым работам в соседнем многоквартирном доме — № 47. Пятиэтажное жилое здание на 75 квартир чуть старше своего «близнеца» — оно было в построено 1984 году. Сейчас дом находится в адресном перечне ФКР на 2025 год: планируется, что со 2 июня подрядная организация приступит к ремонту плоской крыши с утеплением и завершит работы к 21 августа. Глава Одинцовского округа подчеркнул, что все работы должны быть выполнены до наступления осени и дождливой погоды.

«Важно, чтобы все работы были выполнены до наступления осенних дождей. Любые переносы на сентябрь и позже — это риск недочетов и переделок. Поэтому сроки нужно выдержать максимально четко», — подчеркнул Андрей Иванов.

В краткосрочный план программы Фонда капитального ремонта Московской области на 2023–2025 годы включены 268 жилых зданий на территории Одинцовского округа. В частности, в 183 многоквартирных домах отремонтируют кровли, в 99 — внутренние инженерные системы, в 70 — фасады, в 12 — лифты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.