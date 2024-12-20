Глава муниципалитета в Петербурге пришел убирать снег с огнеметом

Находчивый глава муниципалитета Северный в Санкт-Петербурге Юрий Куликов изобрел новый способ уборки снега. Мужчина явился на субботник с огнеметом, сообщает РИА Новости .

Таким образом Куликов решил привлечь коммунальщиков и волонтеров к слаженной работе. Процесс уборки огнеметом на вверенной ему территории чиновник снял на видео.

На кадрах Куликов в шапке-ушанке «поливает» пламенем снег. Процесс происходит под музыку из фильма «Охотники за привидениями».

«Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», — заявил Куликов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал нехватку сотрудников ЖКХ в Северной столице. Он заявил, что в скором времени город и вовсе некому будет обслуживать. Глава региона призвал поднимать престиж профессии.