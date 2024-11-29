Беглов прокомментировал дефицит сотрудников сферы ЖКХ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр строительства Российской Федерации Ирек Файзуллин провели обсуждение вопросов, касающихся работы жилищно-коммунального хозяйства и восстановления исторических памятников. Встреча состоялась в рамках Всероссийского форума, посвященного капремонту и эксплуатации жилищного фонда, сообщает «Бриф24» .

«Скоро будет некому нас обслуживать. Нужно поднимать престиж профессии. Финансирование и кадры — этим надо заниматься, не надо жалеть деньги», — пояснил Беглов.

Он отметил, что системе ЖКХ постоянно не хватает финансовых средств. Вложение в эту сферу составляет почти 10% от основных инвестиционных расходов. Из-за низкого уровня зарплат не удается привлечь достаточно работников, таких как дворники и механизаторы.

В ходе встречи также была затронута тема сохранения исторического облика Северной столицы. Планируется, что до 2030 года здания на Невском проспекте будут отреставрированы. В ближайшие годы запланирован ремонт 71 фасада и 59 крыш. Кроме того, в рамках программы сохранения жилых домов-памятников намечено привести в порядок 255 исторических объектов в центре города.