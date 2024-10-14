Глава Минсельхоза призналась, что не ест хлеб

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Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала, что ей нельзя есть хлеб, и вместо него она предпочитает пастилу. По словам главы Минсельхоза, этот продукт «очень похож» на хлеб, и дома у нее всегда имеется белевская пастила, сообщает РБК со ссылкой на видео с пленарной сессии форума «Сделано в России».

«Коломенскую я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», — добавила Лут, начиная свое выступление.

Речью про пастилу министр ответила основателю компании «Белевская пастильная мануфактура» Николаю Семерни, который выступал до нее.

Лут также заявила, что пастила — это «наш знаковый продукт». По мнению руководителя ведомства, о российской пастиле должны узнать в мире.

Вместе с тем министр отметила, что более 80% экспорта отечественной сельхозпродукции приходится на масло и жир, рыбу и зерновые.