Глава МИД Ирана рассказал о большом числе жертв на протестах

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о большом числе жертв на протестах, при этом он не раскрыл их число, сообщает РИА Новости .

Соответствующее письмо Аракчи направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и главам МИД стран-членов ООН.

По его словам, «начительное число сотрудников полиции оказалось среди погибших, тогда как многие другие получили ранения».

Ранее сообщалось, что свыше 12 тыс. человек могли погибнуть в результате продолжающихся массовых протестных акций в Иране.

Массовые протесты вспыхнули в Иране в конце декабря 2025 года из-за недовольства политикой действующего руководства страны. О причинах и динамике массовых протестов в исламской республике читайте в материале РИАМО.

