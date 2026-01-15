Глава МИД Ирана рассказал о большом числе жертв на протестах
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о большом числе жертв на протестах, при этом он не раскрыл их число, сообщает РИА Новости.
Соответствующее письмо Аракчи направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и главам МИД стран-членов ООН.
По его словам, «начительное число сотрудников полиции оказалось среди погибших, тогда как многие другие получили ранения».
Ранее сообщалось, что свыше 12 тыс. человек могли погибнуть в результате продолжающихся массовых протестных акций в Иране.
Массовые протесты вспыхнули в Иране в конце декабря 2025 года из-за недовольства политикой действующего руководства страны. О причинах и динамике массовых протестов в исламской республике читайте в материале РИАМО.
