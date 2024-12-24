Глава МЧС: домофоны станут частью системы оповещения населения
Глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал, что домофоны будут частью общей системы оповещения населения в России, при этом речь не идет о том, что они заменят ее основные виды, такие как радио- и телевещание, сообщает РИА Новости.
«Частью — да», — подтвердил он.
В России оповещение в основном осуществляется с помощью смс-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами.
Ранее несколько дней до 29 ноября в 15:00 жители Московской области могли услышать сирены: в регионе проверяли системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.