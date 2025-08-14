Глава Лосино-Петровского обсудил строительство школы с почетным жителем Власовой

Анфиса Арсеньевна Власова посвятила более 50 лет своей жизни преподаванию русского языка и литературы в школе городского округа Лосино-Петровский. Для нее профессия учителя — это не просто работа, а истинное призвание. Даже на пенсии она продолжает поддерживать своих коллег и всегда готова прийти на помощь, когда это нужно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За чашкой горячего чая поговорили как о важных, так и о простых житейских вопросах — обсудили благоустройство городского округа, капитальный ремонт школы № 2 имени В. В. Дагаева на улице Чехова, 8 и строительство новой школы в Лукино-Варино.

«Благодарю Анфису Арсеньевну за теплую беседу, обязательно встретимся вновь! И желаю вам неиссякаемого источника здоровья!» — поблагодарил и пожелал глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.