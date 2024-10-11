Глава Истры доложила Андрею Воробьеву о развитии соцсферы в округе

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что к новому учебному году в муниципалитете капитально отремонтировали Костровскую школу и открыли новую в Павловской Слободе на 1,1 тыс. учеников, кампус для проживания преподавателей в Технолицее им. Долгих. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев провел рабочую встречу с Витушевой. Они подвели итоги работы за пять лет, а еще обсудили планы по развитию муниципалитета.

По ее словам, до конца текущего года, по плану, введут в эксплуатацию еще два кампуса на 96 и 112 мест для учащихся.

На сегодняшний день в округе за счет инвестора возводят школу более чем на 500 ребят (д. Красный Поселок). Ее планируется открыть к следующему учебному году. Еще создается пристройка к Покровской школе на 250 учеников (ввод в эксплуатацию в 2026 году). В следующем году в округе начнут строить школу в ЖК «Новоснегиревский» (внебюджет) и четыре детских сада: в мкр. «Восточный» на 120 мест, в д. Красный Поселок на 125 малышей, в ЖК «Новоснегиревский» на 232 воспитанника (внебюджет), в ЖК «Малая Истра» на 115 детей (бюджет).

«Сейчас у нас строятся две школы, в следующем году, по плану, еще одна и четыре детских сада. Кроме того, в программе на 2026 год стоит сельская СОШ в Новопетровском», — добавила Витушева.

В мае после капитального ремонта была открыта взрослая поликлиника Истринской областной клинической больницы. Еще до конца 2024 года планируется закончить работы в инфекционном отделении в Дедовске.

В порядок приводят и учреждения культуры Истры. В следующем году в планах капитальный ремонт культурно-досугового комплекса в Дедовске, а в 2026 году — Истринского дома культуры.

Еще глава округа уточнила, что за пять лет в Истре полностью расселили 12 аварийных домов. В новые квартиры переехали 159 семей (свыше 450 человек).