Глава Химок поздравила труженицу тыла со 102-летием 24 сентября

Инна Федотова вручила Вере Александровне Матвеевой поздравительный адрес, цветы, торт и продуктовую корзину. Затем они пообщались за чаем в домашней обстановке.

Вера Матвеева родилась в Смоленской области. Ее молодость пришлась на военные годы. После Великой Победы она поступила в Московский государственный библиотечный институт, который сегодня называется Московским государственным институтом культуры. С 1949 года ее жизнь связана с Химками. В институте она прошла путь от старшего библиотекаря до заведующей отделом обработки и комплектования.

«Сегодня поздравила Веру Александровну с днем рождения. На таких людей мы равняемся. Их стойкость, трудолюбие и верность своему делу служат для нас настоящим нравственным ориентиром», — рассказала Инна Федотова.

Забота о ветеранах остается одним из приоритетных направлений работы администрации городского округа Химки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.