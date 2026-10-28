Глава Химок Инна Федотова вручила благодарности волонтерам

Глава Химок Инна Федотова 28 октября встретилась с представителями «Союза пенсионеров Подмосковья» и клуба «Любимый сад». Она вручила волонтерам благодарности за добровольческую работу и помощь бойцам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в общественной приемной «Единой России» в преддверии Дня волонтера, который в Московской области отмечают 29 октября. Инна Федотова вручила представителям некоммерческих организаций благодарности от имени местного отделения партии.

Добровольцы высаживают клумбы у больницы и помогают участникам СВО: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и вяжут теплые вещи. По словам главы округа, волонтеры ежедневно заботятся о тех, кто нуждается в поддержке.

«Желание помочь, сделать что-то полезное для других — это ежедневная реальность таких неравнодушных людей», — подчеркнула Инна Федотова.

Участники встречи обсудили текущие проекты добровольцев, возможные направления развития и поддержку волонтерских инициатив в округе.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.