Глава Химок Инна Федотова провела личный прием жителей

Глава Химок Инна Федотова 23 октября обсудила с жителями вопросы дороги, газификации участка и расчета субсидии на ЖКУ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На личном приеме семья ветерана СВО Дениса Александровича обратилась к главе Химок Инне Федотовой по вопросам дороги и газификации участка. Глава округа поручила ответственным службам проработать варианты действий. Ситуация остается на контроле до принятия решения.

Жительница Ленинского проспекта Нина Алексеевна попросила помочь разобраться с расчетами субсидии на жилищно-коммунальные услуги. К решению вопроса подключат специалистов администрации.

«Личный прием — это не формальность, а прямой разговор о том, что действительно волнует химчан. За каждым вопросом стоит конкретная жизненная ситуация, и наша задача — не просто выслушать, а найти решение», — отметила Инна Федотова.

Администрация регулярно проводит личные приемы, выездные администрации и встречи с горожанами во время обходов, а также ежедневно анализирует обращения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку участников боевых действий одним из приоритетных направлений работы. В Химках строят центр поддержки участников СВО и их семей. Он позволит оперативно решать юридические, бытовые и социально-психологические вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.