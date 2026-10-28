Глава Химок Инна Федотова провела личный прием жителей

Глава Химок Инна Федотова 27 октября рассмотрела обращения жителей по вопросам ремонта дома и поддержки семьи участника СВО в общественной приемной «Единой России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница дома № 15 на улице Лавочкина Елена Алексеевна обратила внимание на состояние подвала, коммуникаций и крыши здания 1967 года постройки. Ремонт участка трубопровода уже завершен. В ближайшие 10 дней запланированы герметизация швов канализационного канала и просушка подвала. Затем управляющая компания проведет дератизацию и дезинсекцию. Локальный ремонт крыши выполнен, далее кровлю дополнительно обследуют.

«Понимаем, что зданию требуется повышенное внимание, поэтому поможем жителям провести общее собрание собственников по вопросу о переносе капитального ремонта фундамента и внутренних инженерных систем на более ранний срок», — отметила глава округа Инна Федотова.

Вдова героя специальной военной операции Анна Андреевна обратилась по вопросу оплаты подготовительных курсов для сына-дошкольника. Семья получила подтверждение, что мальчик будет заниматься бесплатно. Это не разовая помощь, а официальная льгота, положенная семье участника СВО по действующим нормам.

Семьи бойцов СВО также имеют право на внеочередное зачисление в детский сад, освобождение от платы за него и бесплатное питание в школах. Полный список мер поддержки доступен по ссылке: https://upch.mosreg.ru/download/document/17730384?ysclid=mvqpvwg6eg778158478.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.