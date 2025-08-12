Глава Домодедова в День строителя поздравила специалистов с их праздником

Каждое второе воскресенье августа в России отмечают День строителя — праздник людей, которые не только возводят стены, но и формируют облик городов. Накануне праздника в Домодедове сотрудники строительной отрасли собрались во Дворце культуры и спорта «Мир», где их поздравили с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я вас всех поздравляю с этим праздником. Вы наш локомотив, вы локомотив всей страны. Вы движете нас вперед, и благодаря вам меняется наше будущее», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

В этом году почетное звание «Заслуженный строитель Московской области» было вручено Вячеславу Шалаеву, генеральному директору Акционерного общества «342 Механический завод».

«Строитель — это самая распространенная профессия у нас в стране. Абсолютное большинство жителей считает себя строителями», — отметил Шалаев, который посвятил более 40 лет своей жизни этой профессии.

На территории городского округа Домодедово действует около 50 строительных организаций, которые ежедневно трудятся над улучшением внешнего облика города. Леонид Ковалевский, председатель совета депутатов округа, подчеркнул важность труда строителей.

«Трудно представить себе чистое поле, но микрорайон Южный когда-то таким и был. Обустройство — это огромный труд», — сказал Ковалевский.

Праздник завершился выступлением артистов округа в честь героев праздника, подчеркивая важность и значимость профессии строителя в обществе.

