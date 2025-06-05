Глава Домодедова поблагодарила коллектив детсада за эвакуацию детей при атаке БПЛА

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева выразила благодарность сотрудникам детского сада «Василек» за оперативные и грамотные действия во время чрезвычайной ситуации, произошедшей 21 мая. Тогда на прилегающую территорию дошкольного учреждения упали обломки БПЛА. Благодаря профессионализму коллектива и заранее отработанным действиям, эвакуация детей прошла максимально быстро и без паники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я дала команду об эвакуации сначала по телефону. Мы с воспитателем были на связи, обсуждали рабочие моменты, и как раз в этот момент все случилось. Сначала услышали звук. Педагог говорит: „Анна Евгеньевна, в ‚Василёк‘ попало“. Я сразу — бегом эвакуация в подвал», — рассказала Анна Евгеньевна, заведующая детским садом.

По словам Евгении Хрусталевой, благодаря регулярным тренировкам, воспитатели и технический персонал справился с эвакуацией детей даже быстрее, чем во время учений.

«Мне потом уже докладывали, что у вас тренировки идут пять минут, а тут вы за четыре минуты уложились. Я хочу вас поблагодарить по-человечески, по-женски. У меня самой дети из детского сада уже вышли, но я представляю, как все тут переживали — особенно мамочки», — отметила Евгения Хрусталева.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений удалось избежать. Воронку от падения обломка уже засыпали, территория приведена в порядок.

Руководство округа отметило высокий уровень подготовки и четкую работу коллектива учреждения в экстренной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.