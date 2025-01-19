Глава Домодедова Евгения Хрусталева поздравила жителей округа с Крещением

«Как проповедует наш Патриарх, сегодняшний день являет нам присутствие Божественной благодати. Пусть она пребывает над каждым из нас и сопутствует во все дни нашей жизни. В светлый праздник благословения Господнего желаю крепкого здоровья, гармонии, пусть в вашем доме всегда будут счастье и добро», — поздравила жителей городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

В ночь с 18 на 19 января в Домодедово были организованы 6 купелей по адресам:

мкр. Белые Столбы, ул. Геологов, д. 2 за д/с № 15, Глубокий пруд;

с. Битягово, д. 57, река Рожайка;

с. Вельяминово, Церковный пруд напротив Храма;

д. Лукино, пруд с ограждением;

д. Житнево, часовня с купелями;

с. Ям, река Пахра.

На всех территориях были предусмотрены зоны для переодевания и обогрева, а также пункты отдыха с горячим чаем.

К местам купания, храмам и церквям до 3:00 курсировали автобусы № 32, № 62, № 420, № 404, № 18, № 15. Во всех автобусах, задействованных в перевозках в крещенскую ночь, был проведен предрейсовый контроль технического состояния, а со всеми водителями проведен дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдении правил дорожного движения.

В Крещенскую ночь купели посетило 1,3 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.