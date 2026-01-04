Глава Чечни Кадыров появился на публике с тростью

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором показано, что он пришел на мероприятие с тростью в руках.

Он отметил, что на выходных в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района открыли школу хафизов на 100 обучающихся. Ее назвали именем четвертого праведного халифа, двоюродного брата Пророка Мухаммада — Али ибн Абу-Талиба.

На записи видно, что глава Чечни стоит среди гостей мероприятия и держит в руках деревянную трость, но не показано, хромает он или нет.

Ранее в интернете появились слухи том, что Кадыров был госпитализирован. В ответ на них министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев сказал, что сведения недостоверные и разместил видеоролик с чеченским лидером.

Также в декабре в ходе прямой линии с жителями Чечни Кадыров заявил, что не планирует «жить до старости».

