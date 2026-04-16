Полиция задержала подмосковного «Пабло Эскобара» с килограммами кокаина

Полицейские городского округа Солнечногорск вместе с коллегами задержали мужчину в Подмосковье. У него провели изъятие четырех килограмм кокаина, или примерно восьми тыс. разовых доз, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина работал сбытчиком в одном из магазинов с запрещенными веществами в теневом интернете. На протяжении нескольких месяцев он действовал под управлением неизвестного куратора. Общение велось через один из мессенджеров.

Цена изъятых запрещенных веществ на черном рынке составляет 70 млн рублей.

В жилом доме мужчины в Солнечногорске нашли патроны и изделие, похожее на огнестрельное оружие. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 Уголовного кодекса России («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

