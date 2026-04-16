Леня Голубков из рекламы МММ начал слепнуть

73-летнему Владимиру Пермякову, сыгравшему Леню Голубкова в рекламе МММ, поставили диагноз «ядерная катаракта». Он начал быстро терять зрение и мог полностью ослепнуть, сообщает SHOT .

Мужчине сделали операцию на глазах. Ему поменяли хрусталик, зрение частично восстановилось.

Проблемы у Пермякова начались в 2025 году. У него были сильные боли в сердце из-за диабета.

Пермяков рассказал журналистам, что проходит восстановление после операции. Актер пожаловался, что в кино его не берут, а недавно обманули аферисты на практически 200 тыс. рублей.

