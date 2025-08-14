Глава Балашихи встретился с трудовым коллективом авиационной корпорации «Рубин»

Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу в формате «Выездная администрация» на территории авиационной корпорации «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе встречи каждый сотрудник мог задать вопросы представителям администрации по различным сферам: образование, ЖКХ, здравоохранение, культура и другие.

«Мы понимаем, что многие из вас живут не только в центре Балашихи, но и в окрестных микрорайонах, и ваши вопросы важны для нас. Действительно, наши трудовые коллективы — это большое количество людей, которые не могут из-за занятости обратиться лично с вопросами в администрацию. Поэтому было принято решение о проведении таких выездов, чтобы дать возможность жителям быть услышанными», — подчеркнул он.

Такие выездные мероприятия позволяют жителям задать интересующие их вопросы непосредственно представителям администрации города и оперативно получить комментарии, не покидая рабочего места.

Нам важно ваше мнение! Если ваш вопрос остался нерешенным или вы хотите направить пожелания или отзывы о формате «выездной администрации», это можно сделать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.