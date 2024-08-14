Глава «Ахмата» заявил, что в Курскую область заходили 12 тыс бойцов ВСУ

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командующий спецназом «Ахмат», Герой России Апти Алаудинов заявил, на территорию Курской области заходили 12 тыс. украинских военнослужащих, в том числе большое количество иностранцев

«Количество вошедших на территорию, предположительно, около 12 тыс. человек. <…> Это оставшиеся части некоторых батальонов, бригад, которые были растянуты по всей линии фронта, их отовсюду поснимали и бросили сюда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что также на российскую территорию вошло большое число иностранных наемников ВСУ. На сегодняшний день большинство из них ликвидировано российскими подразделениями.

Ранее глава «Ахмата» заявил, что Россия не станет вести переговоры с Украиной на условиях президента Владимира Зеленского. По словам генерал-майора, «американцы и НАТО просчитались в этом вопросе».

6 августа ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. В регионе объявлен режим ЧС. Бойцы ВС РФ продолжают выдавливать противника с приграничной территории. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВСУ потеряли до 2,3 тыс. военнослужащих.