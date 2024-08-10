Гладков: въезд в село Пороз Белгородской области закрыт в рамках КТО

Въезд в село Пороз Белгородской области закрыт в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в селе Пороз еще остаются около десяти человек.

Глава региона добавил, что при ухудшении оперативной обстановки начнется эвакуация жителей Дунайки. В настоящее время обстановка остается напряженной, поэтому лучше увезти детей из населенного пункта.

Ранее ряд военных TG-каналов сообщали, что бойцы ВСУ записали видео у здания Порозовского сельского клуба в Белгородской области. При этом дата съемки неизвестна. По данным российских военкоров, ВСУ записали видео в белгородском селе лишь в «пиар целях».