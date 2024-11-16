Гладков: в Белгородской области создали Telegram-канал с анонсами атак БПЛА

В Шебекино Белгородской области волонтеры и местные жители открыли Telegram-канал «Опасность БПЛА Шебекина». Он создан для того, чтобы помочь спастись гражданским, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков .

Подписаться на Telegram-канал можно только по заявке. Перед приемом администрация группы проверяет, реальный это житель Шебекина или бот, провокатор.

На странице будут публиковаться данные о том, в какую сторону летят беспилотники, сколько их. Информация может спасти жизнь местных жителей.

Ранее Гладков сообщал, что в селе Грузское Борисовского района Белгородской области мужчина гулял с собакой в лесу и подорвался на мине. Пострадавший моментально умер.