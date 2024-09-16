ГК «Ориентир» пытается отсудить у Ozon 3,7 млрд руб за сгоревший склад в Истре

ГК «Ориентир» пытается отсудить 3,7 млрд рублей у маркетплейса Ozon за сгоревший и восстановленный два года назад склад в подмосковной Истре, сообщает «Коммерсант» .

Ozon являлся арендатором склада. 3,7 млрд рублей — столько ГК «Ориентир» потратила на восстановление объекта. При этом маркетплейс получил страховые выплаты, которые более чем в 2 раза превышают материальные требования собственника.

Иск о взыскании указанной суммы был подан 6 сентября. Ответчиком по делу является ООО «Интернет Решения» — дочерняя компания «Озон Холдинга».

В пресс-службе маркетплейса отметили, что таким образом «Ориентир» хочет компенсировать сумму, потраченную на восстановление после пожара 76 тыс. кв. м, которые были в аренде у Ozon.

Ранее юристы заявили, что многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в Шушарах может быть одной из причин объединения маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.