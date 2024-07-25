На сделку с Russ Татьяну Бакальчук могли подтолкнуть убытки от пожара в Шушарах

Юристы считают, что многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в Шушарах может быть одной из причин объединения маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, сообщает RTVI .

13 января 2024 года на складе в поселке Шушары под Петербургом произошло сильное возгорание. Горело здание на площади 70 тыс. кв. м. Склад не был застрахован. По предварительной оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от данного ЧП мог быть от 10 млрд до 20 млрд рублей.

Потери маркетплейса от пожара оказались сопоставимы с его прибылью. За прошлый год она составила чуть менее 19 млрд рублей.

По мнению соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак, подобные крупные потери могут заставить руководство переосмыслить активы и стратегии компании. Так, у бизнеса появится возможность слияний или новых покупок для укрепления позиций на рынке и выхода из сложной финансовой ситуации.

Как считает управляющий партнер АБ «Казаков и партнеры» Дмитрий Казаков, убытки могут побудить компанию к неожиданным сделкам.

«Что касается сделки с Russ и фигуры Татьяны Бакальчук, то, безусловно, пожар и понесенные убытки могут повлиять на выбор стратегий компании. Если Wildberries оказалось в финансовом затруднении, то это может создать необходимость в привлечении новых инвестиций или партнеров для реструктуризации бизнеса», — отметил собеседник.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров уточнил, что, наоборот, не думает об ущербе от ЧП как об основной причине сделки. Wildberries существенно уступал OZON по объему рекламных доходов. Возможно, перед руководством маркетплейса была серьезная задача и необходимость нарастить объем доходов от рекламы и т. д.