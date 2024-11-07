Примерно у 20% людей есть врожденная повышенная чувствительность, связанная не с характером, а с особенностями работы нервной системы и мозга. Эти люди острее воспринимают окружающий мир и сильнее реагируют на эмоции. О том, как гиперчувствительным людям найти комфортный баланс, сообщила РИАМО психолог Екатерина Игонина.

«При гиперчувствительности человек может испытывать сильный дискомфорт — как психологический, например, при большом скоплении людей, так и физический. Яркий свет, шум, прикосновения могут вызывать неприятные ощущения: головную боль, затрудненное дыхание, повышенное сердцебиение», — рассказала Игонина.

Психолог добавила, что таким людям свойственна склонность к чувству вины, глубокому переживанию ошибок и длительным раздумьям перед принятием решений. Им стоит принять свою индивидуальность и помнить, что это не слабость, а личностная особенность.

Чтобы управлять своей гиперчувствительностью, Игонина рекомендует придерживаться нескольких простых, но эффективных советов:

Примите свою индивидуальность. Осознание своих сильных и слабых сторон поможет лучше выстраивать поведение, избегая нежелательных ситуаций.

Ведите дневник эмоций. Записывайте ситуации, вызывающие стресс, и разбирайте их причины, фиксируя свои успехи и достижения. Это поможет научиться справляться с трудностями.

Перестаньте брать ответственность за эмоции других. Эмоции окружающих часто связаны с их настроением, а не с вашими действиями. Помните, что раздражение или недовольство другого человека обычно не имеют к вам отношения.

Соблюдайте свои границы. Гиперчувствительные люди часто поддаются манипуляциям и труднее отказывают другим, даже если это неудобно. В таких случаях полезно брать паузу, чтобы подумать над просьбой.

Заботьтесь о себе. Для гиперчувствительных людей особенно важно дозировать рабочую нагрузку и избегать шумных и многолюдных мест. Не стесняйтесь просить других говорить тише и сократите просмотр новостей и социальных сетей.

«Гиперчувствительность может стать источником силы, если научиться заботиться о себе и учитывать свои потребности», — подытожила психолог.